Metro Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Metro -Cn liegt bei 0,19, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 33,55, was zu einer "Neutral" Bewertung für einen Zeitraum von 25 Tagen führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut" für die Aktie.

Im Vergleich zur "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln"-Branche hat Metro -Cn in den letzten 12 Monaten eine Performance von -4,72 Prozent erzielt. Im Branchenvergleich bedeutet dies eine Outperformance von +0,59 Prozent, da ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,31 Prozent gefallen sind. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite bei -22,54 Prozent, und Metro -Cn übertraf diesen Durchschnittswert um 17,82 Prozent. Auf Basis dieser vergleichbaren Renditen wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzungen zeigen, dass es aus den letzten zwölf Monaten 0 positive, 7 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten für Metro -Cn gibt, was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Im letzten Monat ergab sich ein ähnliches Bild mit 0 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Einschätzungen, was ebenfalls zu einem Gesamturteil von "Neutral" führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 76,93 CAD, was einer "Neutral"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Metro -Cn-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metro -Cn 16, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 25 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass Metro -Cn aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls mit "Gut" bewertet.