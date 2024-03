Metro Aktie: Neues Update für Anleger!"

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Die Aktie von Metro wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, mit einem wahrscheinlichen Kursziel, das 28,73% über dem aktuellen Kurs liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 11. März 2024 verzeichnete Metro einen Kursrückgang von -4,60%. In den letzten fünf Handelstagen, also während der gesamten Handelswoche, summierte sich der Rückgang sogar auf -4,14%. Diese Entwicklung spiegelt eine derzeit relativ pessimistische Marktstimmung wider.

Analyse der Bankanalysten

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 6,38 EUR haben sollte. Dies würde aktuell ein Kurspotenzial von +28,73% für Investoren bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung, vor allem nach der jüngsten Kursentwicklung, zustimmend gegenüber.

Einschätzung der Analysten

Von insgesamt 17 Analysten halten 1 die Aktie für einen starken Kauf, während weitere 1 Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch nicht euphorisch. 6 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und raten zum Halten. Auf der anderen Seite sind immer noch 8 Analysten der Meinung, dass die Aktie zum Verkauf steht, und 1 Experte geht sogar so weit zu sagen, dass sie sofort verkauft werden sollte. Folglich bleibt der Anteil der Analysten, die zumindest noch optimistisch sind, bei +11,76%.

Guru-Rating

Insgesamt sind die Meinungen der Analysten zur aktuellen Bewertung und Kursentwicklung von Metro gespalten. Die Zukunft der Aktie bleibt daher weiterhin unsicher und Gegenstand intensiver Beobachtung und Analyse.

