Metro Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Beurteilung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Metro diskutiert, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Allerdings haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen weder stark positiv noch negativ mit Metro befasst, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Metro ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 37,29 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" hat im Vergleich einen Wert von 51,11, was die Aktie von Metro aus fundamentalen Kriterien betrachtet als unterbewertet kennzeichnet.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Performance von Metro in den letzten 12 Monaten mit -33,41 Prozent deutlich schlechter war als die durchschnittliche Rendite von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter". Auch im Vergleich zur Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" schneidet Metro mit -5,81 Prozent mittlerer Rendite deutlich schlechter ab. Diese Entwicklung führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse der Metro-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 5,06 EUR deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage zeigt sich eine Abweichung, die zu einer weiteren negativen Bewertung führt. Insgesamt wird die Metro-Aktie auf Basis der einfachen Charttechnik mit einem negativen Rating versehen.