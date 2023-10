Metro-Aktie: Kursziel bei 8,16 Euro

Am gestrigen Tag gab die Metro-Aktie um -0,93% nach. Auch in den vergangenen fünf Handelstagen verlor sie an Wert und liegt nun bei einem Minus von -2,89%. Die Stimmung ist derzeit eher pessimistisch.

Doch Analysten sind optimistischer gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 8,16 Euro. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,70%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach der jüngsten Entwicklung.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 2,53. Unter den Experten gibt es eine Kauf-Empfehlung von einem Analyst sowie sieben Halten-Bewertungen. Sechs Analysten empfehlen jedoch weiterhin einen Verkauf und einer rät sogar dazu die Aktie sofort zu verkaufen.

Der Anteil der optimistischen Experten beträgt demnach +6,67%.

