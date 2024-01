Metro Aktie: Kann das wirklich sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Metro -Cn-Aktie hat in den letzten 7 Tagen einen Wert von 6 erreicht, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI für die letzten 25 Tage bei 56,58, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating nach RSI-Bewertung für Metro -Cn.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Metro -Cn zeigen eine überwiegend negative Stimmung und Bewertung des Unternehmens. Die Mehrheit der Kommentare und Meinungen ist negativ, was auch durch die Identifizierung von vier negativen Handelssignalen bestätigt wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht" Aktie bezüglich der Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Metro -Cn-Aktie bei 71,97 CAD, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 68,52 CAD, was einem Abstand von -4,79 Prozent entspricht. Gleichzeitig zeigt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 69,77 CAD, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.

Auf fundamentaler Basis wird Metro -Cn im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,52 ergibt sich ein Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 42,73, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.