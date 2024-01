Metro Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Aktienkurs von Metro-Singapur zeigt eine schlechte Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt der zyklischen Konsumgüter. Mit einer Rendite von -16,26 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Multiline-Einzelhandelsbranche, die eine mittlere Rendite von -0,43 Prozent aufweist, schneidet Metro-Singapur mit einer Rendite von 15,83 Prozent schlecht ab. Diese Entwicklung führt zu einem schlechten Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Metro-Singapur-Aktie zeigt ebenfalls eine schlechte Bewertung. Der Wert des letzten Schlusskurses (0,51 SGD) liegt deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,57 SGD), was einem Unterschied von -10,53 Prozent entspricht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,52 SGD, der nahe dem letzten Schlusskurs liegt (-1,92 Prozent). Dadurch wird die Aktie insgesamt als neutral bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Metro-Singapur-Aktie ebenfalls eine neutrale bis schlechte Bewertung. Der RSI7-Wert von 71,43 führt zu einer schlechten Empfehlung, während der RSI25-Wert von 55 eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein schlechtes Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf die Aktie von Metro-Singapur war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als neutral eingestuft.

Insgesamt zeigt sich, dass die Aktie von Metro-Singapur in verschiedenen Bereichen eine schlechte bis neutrale Bewertung erhält, sowohl auf technischer als auch auf sozialer Ebene.