Metro Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Dividendenrendite für Metro beträgt derzeit 8,81 Prozent in Bezug auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt mit 4,34 Prozent über dem Durchschnitt (4,48) für diese Aktie. Von unseren Analysten erhält Metro daher eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Die Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Metro als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7, der die Auf- und Abwärtsbewegungen der letzten sieben Tage misst, liegt bei 90,21 und erhält daher eine "Schlecht"-Empfehlung. Der RSI25 für die letzten 25 Tage beträgt 74,26, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Metro aktuell bei 6,77 EUR liegt, während der tatsächliche Kurs bei 5,03 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -25,7 Prozent und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 6,15 EUR, was einer Distanz von -18,21 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Schlecht" in der technischen Analyse.

Fundamental gesehen hat Metro ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 29) als unterbewertet gilt. In dieser Kategorie erhält Metro daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Metro, wobei die Dividendenpolitik und die fundamentale Analyse positiv, während die technische Analyse eher negativ ausfällt.

