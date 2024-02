Metro Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Die Anleger-Stimmung in Bezug auf die Metro-Aktie in Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Allerdings standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung des Titels führt. Eine Analyse dieser Art wurde um konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien angereichert, wobei 6 schlechte und 0 gute Signale identifiziert wurden. Auf dieser Grundlage ergibt sich insgesamt eine "schlechte" Empfehlung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite von Metro mit -35,1 Prozent um mehr als 31 Prozent darunter. Die Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" verzeichnet eine durchschnittliche Rendite in den letzten 12 Monaten von -5,33 Prozent, wobei Metro mit 29,78 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "schlechten" Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metro liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" (KGV von 28,99) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht ist Metro damit unterbewertet und erhält folglich eine "gute" Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten vier Wochen konnte bei Metro eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "schlecht" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Metro daher in diesem Bereich ein "schlechtes" Rating.

