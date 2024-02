Metro Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Metro -Cn betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 37,68 Punkte, was darauf hindeutet, dass Metro -Cn derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 38,98, auch hier wird die Aktie als "Neutral" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von den letzten zwölf Monaten 0 Gut, 7 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen von Analysten vorliegen, was im Durchschnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Innerhalb eines Monats liegen 0 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vor, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 76,93 CAD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Metro -Cn-Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von Analysten.

Die Dividendenrendite für Metro -Cn beträgt derzeit 1,75 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält Metro -Cn eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Sentiment und der Buzz um Metro -Cn weisen eine durchschnittliche Aktivität auf, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Metro -Cn in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Metro-Analyse vom 19.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Metro jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Metro-Analyse.

Metro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...