Metro Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen zu betrachten. Aktuell wird der RSI-Wert der Metro mit 88,58 als überkauft eingestuft, was als "Schlecht" signalisiert wird. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher ein "Schlecht".

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab keine negativen Diskussionen und größtenteils neutrale Einstellungen der Anleger. Daher wird die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Statistische Auswertungen zeigen in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt und zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Metro in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -33,41 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln", die im Durchschnitt um -5,37 Prozent gefallen sind. Auch im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite der Metro mit -4,89 Prozent unter dem Durchschnitt, was einer Unterperformance von 28,52 Prozent entspricht und zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet die Metro eine Dividendenrendite von 8,81 % aus, was 5,32 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 3,5 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Basis der aktuellen Kurse.