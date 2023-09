Metro Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro":

Metro -Cn, ein Unternehmen aus dem Markt "Lebensmitteleinzelhandel", notiert aktuell (Stand 04:27 Uhr) mit 70.73 CAD im Minus (-0.84 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist Toronto.

Unser Analystenteam hat Metro -Cn auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Anleger: Metro -Cn wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Sell". Ergänzend hat die Redaktion auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 4 Sell-Signale. Dieser Auswertung ordnen wir daher eine "Sell" Empfehlung zu. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Sell"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Für Metro -Cn liegen aus den letzten zwölf Monaten 0 Buy, 6 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Metro -Cn vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 78,67 CAD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (70,73 CAD) könnte die Aktie damit um 11,22 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Metro -Cn-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Metro -Cn beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,66 Prozent und liegt mit 0,08 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (1,58) für diese Aktie. Metro -Cn bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.