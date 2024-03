Metro Aktie: Anleger sollten geduldig bleiben!

Weitere Suchergebnisse zu "Metro AG":

Die Aktie von Metro wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf einen Anstieg um +24,37% vom aktuellen Kurs aus geschätzt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 4. März 2024 verzeichnete die Metro-Aktie einen Kursrückgang von -2,19%. Damit setzt sich der negative Trend der letzten fünf Handelstage fort, was zu einem Gesamtverlust von -2,38% in einer Woche führt. Dies lässt den Markt derzeit eher pessimistisch erscheinen.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel für Metro liegt bei 6,38 EUR. Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten besagt, dass die Aktie mittelfristig dieses Kursziel erreichen kann. Dies würde für Investoren ein Potenzial von +24,37% bedeuten. Allerdings sind nicht alle Analysten von dieser Einschätzung überzeugt, vor allem aufgrund des jüngsten negativen Trends.

Einschätzungen der Analysten

Aktuell halten 1 Analysten die Metro-Aktie für einen starken Kauf, während 1 weitere Analysten sie als Kauf einstufen, jedoch ohne Euphorie. 6 Experten empfehlen, die Aktie zu halten, während 8 Analysten der Meinung sind, dass sie verkauft werden sollte. Ein Experte geht sogar so weit zu sagen, dass Metro sofort verkauft werden müsse. Insgesamt bleiben jedoch immer noch 11,76% der Analysten optimistisch hinsichtlich der Aktie.

Fazit und Ausblick

Das positive Kurspotenzial, das einige Analysten in der Metro-Aktie sehen, wird durch das “Guru-Rating” unterstützt, das weiterhin positiv ausfällt. Trotz dem aktuellen Abwärtstrend gibt es nach wie vor Analysten, die in der langfristigen Entwicklung der Aktie Potenzial sehen.

Die Meinungen der Analysten sind geteilt, und Investoren sollten daher die weitere Entwicklung der Metro-Aktie aufmerksam verfolgen, bevor sie Entscheidungen treffen.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Metro-Analyse von 06.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich Metro jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Metro Aktie

Metro: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...