Metro Aktie: Anleger müssen sich gedulden, denn es gibt noch keine klaren Signale!

Die Aktie von Metro wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel um +11,82% höher liegt als der aktuelle Kurs. Am 05.01.2024 verzeichnete Metro einen Anstieg um +0,16%, wobei das Kursziel des Unternehmens bei 7,14 EUR liegt. Das Guru-Rating von Metro bleibt konstant bei 2,50.

Die Kursentwicklung von Metro am Finanzmarkt in den letzten fünf Handelstagen summierte sich auf +2,74%, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet. Die Analysten in [...] Hier weiterlesen