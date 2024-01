Metro Aktie: Anleger müssen sich gedulden"

Die aktuelle Bewertung der Metro-Aktie durch Analysten zeigt, dass das wahre Kursziel um +14,24% vom derzeitigen Kurs entfernt liegt. Dies ergibt sich aus verschiedenen Faktoren, die wir im Folgenden genauer betrachten werden.

Kursentwicklung und Markteinschätzung

Am 17.01.2024 verzeichnete die Metro-Aktie eine Kursentwicklung von -0,87%. Über die letzten fünf Handelstage summiert sich der Rückgang sogar auf -2,57%, was auf eine relativ pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Diese Entwicklung überraschte viele Analysten in den Bankhäusern, die nun eine eindeutig negative Stimmung bezüglich der Aktie feststellen.

Kursziel und Analystenmeinungen

Das aktuelle Kursziel der Metro-Aktie liegt bei 7,14 EUR, wie die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten zeigt. Dies entspricht einem mittelfristigen Kurspotenzial von +14,24%, sofern sich die Vorhersagen bewahrheiten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung, da einige eine eher negative Entwicklung erwarten.

Von insgesamt 16 Analysten bewerten 1 die Metro-Aktie als “Kauf”, 7 als “halten” und 7 als “Verkauf”. Zusätzlich sind 1 Analyst(en) der Meinung, dass ein sofortiger Verkauf angebracht wäre. Somit bleibt nur ein kleiner Anteil von +6,25% der Analysten optimistisch bezüglich der Aktie.

Guru-Rating

Zusätzlich zur Einschätzung der Analysten gibt es auch den bewährten Trend-Indikator “Guru-Rating”, der zuvor bei “Guru-Rating ALT” lag. Dieser Indikator zeigt ebenfalls eine positive Einschätzung der Metro-Aktie, was das Potenzial für zukünftige Entwicklungen unterstreicht.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Metro-Aktie derzeit unterbewertet sein könnte, trotz der aktuellen pessimistischen Markteinschätzung. Die Meinungen der Analysten und der Trend-Indikator lassen jedoch auch Raum für Unsicherheiten und unterschiedliche Einschätzungen bezüglich der zukünftigen Kursentwicklung.

