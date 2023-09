Metro Aktie: Analysten sehen Potenzial von +12,55%

Die Metro Aktie ist derzeit nach Ansicht von Bankanalysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 8,16 EUR und bietet Investoren ein mögliches Kurspotenzial in Höhe von +12,55%. Die gestrige Kursentwicklung betrug -1,23%, was zu einer Gesamtperformance von -1,36% in den vergangenen fünf Handelstagen führte.

• Metro mit Performance von -1,23%

• Mittelfristiges Kursziel bei 8,16 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert auf 2,50

Das aktuelle Guru-Rating für die Metro Aktie liegt weiterhin bei 2,50. Von insgesamt 16 analysierten Experten empfehlen nur eine Person den Kauf der Aktie. Sieben Experten halten sie für neutral und sieben weitere schlagen einen Verkauf vor. Ein Experte empfiehlt sogar einen sofortigen Verkauf.

Trotz des schwachen Trends zeigen sich einige Analysten optimistisch mit einem Anteil von +6,25%....