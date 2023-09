Metro-Aktie: Analysten sehen Kurspotenzial von +26,02%

Die Metro-Aktie hat in den letzten fünf Handelstagen -5,13% an Wert verloren und liegt derzeit bei einem Kurs von 6,48 EUR (+0,78% am 28.09.2023). Der Markt ist derzeit pessimistisch gestimmt.

Dennoch glauben die Bankanalysten im Durchschnitt weiterhin daran, dass das wahre Kursziel der Metro-Aktie bei 8,16 EUR liegt – ein Potenzial von +26,02%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend der letzten Tage.

Das “Guru-Rating” bleibt mit 2,50 gleich. Ein Kauf wird von einem optimistischen Analyst empfohlen. Sieben Experten bewerten die Aktie als Halten und sieben weitere empfehlen einen Verkauf oder sogar sofortiges Verkaufen. Insgesamt sind jedoch immer noch mehr Analysten optimistisch eingestellt (+6,25%).