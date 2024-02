Metro Aktie: Abwarten

Die technische Analyse der Metro-Singapur-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,55 SGD liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,51 SGD lag und somit einen Abstand von -7,27 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,51 SGD, was einer Differenz von 0 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf die durchschnittliche Jahresperformance im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Metro-Singapur-Aktie bei -17,02 Prozent, was mehr als 11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Multiline-Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -8,88 Prozent aufweist, schneidet die Metro-Singapur-Aktie mit einer Rendite von 8,15 Prozent deutlich schlechter ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite beträgt 4 Prozent und liegt damit nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 4,64 Prozent. Die Redaktion bewertet die Dividendenpolitik daher als "Neutral". Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 28,57 Punkten, was bedeutet, dass die Metro-Singapur-Aktie als überverkauft eingestuft wird und somit als "Gut" bewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Metro-Singapur-Aktie für diesen Punkt unserer Analyse als "Gut" bewertet.