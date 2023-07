Die Metro Aktie: 5,08% Umsatzplus in Q4 erwartet - Prognose für zukünftige Gewinne

In nicht einmal vier Monaten wird das kanadische Unternehmen Metro seine Quartalszahlen für das vierte Quartal bekannt geben. Doch was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie schlägt sich die Metro Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Die Meldung der Quartalszahlen steht in nur 105 Tagen an. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 11,40 Mrd. EUR ist die Spannung unter den Aktionären und Analysten groß. Datenanalyse zufolge wird ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal erwartet. Im vierten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,04 Mrd. EUR, während jetzt mit einem Anstieg um +5,08 Prozent auf 3,19 Mrd. EUR gerechnet wird. Auch beim Gewinn gibt es Veränderungen: Ein Anstieg um +8,51 Prozent auf voraussichtlich 124,84 Mio. EUR wird prognostiziert.

Auf das Gesamtjahr...