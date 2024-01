Metlife Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Weitere Suchergebnisse zu "MetLife":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der Metlife-Aktie für die letzten 7 Tage beträgt aktuell 21, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt hingegen keine Über- oder Unterbewertung, weshalb die Aktie hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Metlife zu einem "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Metlife-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,51 Prozent erzielt, was 16,13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Versicherungsbranche beträgt 18,57 Prozent, und Metlife liegt aktuell 24,07 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Metlife ist insgesamt negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Tagen dominierten insbesondere negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Konkrete Handelssignale aus den sozialen Medien zeigen 7 negative und 0 positive Signale, was ebenfalls zu einer "Schlecht" Empfehlung führt.

Mit einer aktuellen Dividendenrendite von 3,35 Prozent liegt Metlife leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,92 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine eher negative Einschätzung für die Metlife-Aktie basierend auf den analysierten Faktoren.