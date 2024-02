Metlife Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Die Metlife-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 61,87 USD verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 68,57 USD verzeichnet, was einem Unterschied von +10,83 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 67,88 USD, was einer Ähnlichkeit von +1,02 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend erhält Metlife eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Finanzsektor hat die Metlife-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 1,75 Prozent erzielt, was 2,53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Versicherungsaktien beträgt 15,89 Prozent, wobei Metlife aktuell 14,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die Dividendenrendite von Metlife beträgt 3 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 3,58 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten 5-mal eine "Gut"-Bewertung, 2-mal eine "Neutral"-Bewertung und 0-mal eine "Schlecht"-Bewertung für die Metlife-Aktie vergeben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aktuelle Analystenprognosen deuten auf eine erwartete Entwicklung von 6,46 Prozent hin, mit einem mittleren Kursziel von 73 USD. Dies wird als eine "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".