Metlife Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "MetLife":

Der Aktienkurs von Metlife verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,91 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Versicherung" Branche im Durchschnitt um 28,37 Prozent, was zu einer Underperformance von -40,28 Prozent für Metlife führt. Der gesamte "Finanzen" Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 10,03 Prozent im letzten Jahr, wobei Metlife 21,94 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Laut der langfristigen Meinung von Analysten wird die Metlife-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten, mit 6 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Metlife aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 74 USD, was auf eine künftige Performance von 12,36 Prozent hindeutet, da sie derzeit 65,86 USD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Gut" für die gesamte Analysteneinschätzung.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Metlife bei 6,67, was unter dem Branchendurchschnitt von 39,79 liegt. Somit wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Metlife derzeit eine Dividendenrendite von 3,35 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,87 Prozent liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Metlife-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.