Methode Electronics Aktie: Das darf nicht passieren!

Die Dividende von Methode Electronics liegt mit einer Rendite von 2,63 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 11349 Prozent in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten". Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Methode Electronics in den letzten 12 Monaten eine Performance von -55,8 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" eine Underperformance von -54,94 Prozent darstellt. Im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Methode Electronics sogar um 631,98 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Methode Electronics liegt bei 39,41 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso wird der 25-Tage-RSI von 43,71 Punkten als neutral eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt gemischte Signale, da in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen abgegeben wurden, während in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Anleger-Stimmung wird die Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.