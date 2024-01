Methes Energies Aktie: Das ist die Höhe!

Die Methes Energies-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,03 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 0,09 USD liegt. Dies ergibt eine positive Differenz von +200 Prozent zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,05 USD, was einem Abstand von +80 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Methes Energies. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen derzeit weder besonders im Fokus steht noch vernachlässigt wird. Daher erhält die Aktie auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Positionierung der Methes Energies-Aktie. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 beträgt der Wert 2,21, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der Wert für den RSI25 bei 28,7 liegt und somit auch eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength-Index als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf Methes Energies. Positive Themen dominierten die Diskussionen in den letzten Tagen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung daher als "Gut" bewertet.