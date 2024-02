Methes Energies Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Methes Energies-Aktie wird aus technischer Sicht bewertet und erhält gemischte Einschätzungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +23,1 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Jedoch liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung rund um die Aktie wird neutral eingeschätzt, da die Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen überwiegend neutral waren. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Methes Energies-Aktie derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage wird der Titel als überkauft betrachtet, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

In Bezug auf die Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Methes Energies in den vergangenen Wochen verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch unauffällig, wodurch eine "Neutral"-Bewertung resultiert.

Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.