Methanex Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Für die Aktie Methanex stehen per 26.06.2023, 06:25 Uhr 51.43 CAD an der Heimatbörse Toronto zu Buche. Methanex zählt zum Segment "Commodity Chemikalien".

Die Aussichten für Methanex haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Methanex wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es dagegen vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Buy" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Methanex auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Methanex erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 9,19 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche sind im Durchschnitt um 20,28 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -11,09 Prozent im Branchenvergleich für Methanex bedeutet. Der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 20,28 Prozent im letzten Jahr. Methanex lag 11,09 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Dividende: Bei einer Dividende von 1,75 % ist Methanex im Vergleich zum Branchendurchschnitt Chemikalien (33,54 %) bezüglich der Ausschüttung niedriger zu bewerten, da die Differenz 31,79 Prozentpunkte beträgt. Daraus lässt sich derzeit die Einstufung "Sell" ableiten.

