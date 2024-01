Methanex Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Methanex Aktienkurs übertrifft den Branchendurchschnitt

Der Aktienkurs von Methanex hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 19,93 Prozent erzielt, was mehr als 31 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,08 Prozent in den letzten 12 Monaten verzeichnete, liegt Methanex mit 31,01 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Methanex mit 61,26 CAD derzeit +2,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +4,95 Prozent, wodurch die Gesamteinstufung für beide Zeiträume als "Neutral" erfolgt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinstufung von "Gut" führt. Die Redaktion hat auch berechenbare Signale ausgewertet und dabei 7 positive und 0 negative Signale gefunden, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert von 72,96 zeigt an, dass die Methanex überkauft ist, was zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Für den RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein neutraler Wert von 41, was zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" für den RSI führt.