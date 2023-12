Methanex Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Das kanadische Chemieunternehmen Methanex hat in Bezug auf die Dividende derzeit eine negative Differenz von -1,94 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien". Aus diesem Grund erhält Methanex von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenpolitik.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für die Aktie hinweist. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Methanex-Aktie mit einem RSI von 34,35 als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 41,27 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

In fundamentalen Kriterien betrachtet weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Methanex einen Wert von 16 auf, im Vergleich zu einem KGV von 320,63 in der Branche "Chemikalien". Dadurch wird Methanex als unterbewertet betrachtet und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

