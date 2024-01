Metgasco Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Die technische Analyse der Metgasco-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,008 AUD weicht somit um -20 Prozent ab, was charttechnisch als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einem Schlusskurs von 0,01 AUD unter dem gleitenden Durchschnitt (-20 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An zwei Tagen war die Diskussion positiv, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Metgasco gesprochen, wodurch die Aktie mit einem "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Metgasco liegt bei 66,67, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 56 und wird ebenfalls als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Metgasco eine mittlere Aktivität und eine kaum veränderte Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie die Note "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich somit für die Metgasco-Aktie eine eher negative Bewertung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch hinsichtlich des Anleger-Sentiments und des langfristigen Stimmungsbildes.