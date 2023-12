Metgasco Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Der Relative Strength Index (RSI) gilt als bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Metgasco betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40 Punkte, was darauf hindeutet, dass Metgasco weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt ein ähnliches Bild, mit einem Wert von 61,11, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Metgasco in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird auch die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung von Metgasco über einen längeren Zeitraum deuten auf ein mittleres Stimmungsbild hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Jedoch hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Metgasco-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,01 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,008 AUD weicht somit um -20 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Metgasco-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.