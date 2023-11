Metgasco Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Metgasco-Aktie wird derzeit auf der Grundlage der technischen Analyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 0,01 AUD, was keinerlei Abweichung vom letzten Schlusskurs entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt nahe dem letzten Schlusskurs und wird daher ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 66,67 und für 25 Tage bei 56,67, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Die Kommunikation im Netz zeigt eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, wobei in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Daher wird die Aktie auch hier als "Schlecht" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung der Anleger-Stimmung als "Schlecht".

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Relative Strength Index, das Sentiment und die Anleger-Stimmung, dass die Metgasco-Aktie derzeit auf einer neutralen bis schlechten Grundlage bewertet wird.