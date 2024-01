Meteoric ResourcesL Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Bei einem RSI von 9,09 wird die Meteoric Nl-Aktie als „Gut“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 26,47 und deutet ebenfalls auf eine „Gut“-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als „Gut“ bewertet.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Meteoric Nl-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,29 AUD) weicht somit um +38,1 Prozent ab, was ebenfalls zu einer „Gut“-Bewertung führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,23 AUD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+26,09 Prozent Abweichung). Daher erhält die Meteoric Nl-Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein „Gut“-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Meteoric Nl-Aktie konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild als „Neutral“ bewertet. Die Anzahl der Beiträge und die Stärke der Diskussion über das Unternehmen haben jedoch abgenommen, was zu einer „Schlecht“-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für diese Stufe daher ein „Schlecht“.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit fünf Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, und acht Tagen, an denen die negative Kommunikation dominierte. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Themen, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine „Neutral“-Einschätzung.