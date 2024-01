Metcash Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für die Metcash-Aktie ergibt sich aktuell ein RSI-Wert von 30, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Betrachtet man die relative Bewegung über 25 Tage (RSI25), so ergibt sich ein Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" angesehen. Zusammenfassend ergibt sich somit eine Gesamtbewertung des RSI als "Gut".

Bei der Analyse des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine wesentlichen Veränderungen. Insgesamt erhält die Metcash-Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Metcash-Aktie mit 3,56 AUD derzeit -1,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, ergibt sich eine Einstufung ebenfalls als "Neutral", da die Distanz zum GD200 -3,78 Prozent beträgt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Metcash-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -5,32 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Verbrauchsgüter" liegt die Metcash-Aktie mit einer Überrendite von 15,25 Prozent über dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -16,43 Prozent, wobei die Metcash-Aktie aktuell 11,11 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.