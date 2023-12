Metcash Aktie: Keine Angst!

In den letzten Wochen konnte bei Metcash keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird das Kriterium "Sentiment und Buzz" als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Metcash daher in diesem Bereich eine Einstufung als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Metcash mit 3,49 AUD derzeit -3,86 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich dazu beträgt die Distanz zum GD200, basierend auf den vergangenen 200 Tagen, -5,93 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Metcash im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,39 Prozent erzielt. Verglichen mit Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Metcash damit 9,39 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" beträgt -19,49 Prozent, wobei Metcash aktuell 7,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Einschätzung der Aktienkurse basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analytiker haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Metcash aufgegriffen. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung ebenfalls als "Gut" eingestuft.