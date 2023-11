Metcash Aktie: Alles unter Kontrolle?

Die Aktien von Metcash bieten derzeit eine Dividendenrendite von 8,66 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt des Einzelhandels mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln einen etwas geringeren Ertrag von 0,62 Prozentpunkten bedeutet. Trotzdem kann die Dividende des Unternehmens als nur leicht niedriger bewertet werden, was zu einer neutralen Einschätzung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Anleger, wobei das Stimmungsbarometer an acht Tagen grün anzeigte und negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt, während es in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen gab. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse und den Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass die Metcash-Aktie derzeit mit einem RSI von 58,82 als neutral eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls ein neutraler Wert von 53, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einstufung des RSI-Signals.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz führt. Somit erhält die Metcash-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.