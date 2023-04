Metaverse für die Industrie: Sopra Steria und SkyReal geben Partnerschaft auf dem Gebiet Virtual Reality bekannt

Weitere Suchergebnisse zu "Sopra Steria Group":

Paris/Hamburg (ots) -Sopra Steria, eines der führenden europäischen Managementberatungs- und Technologieunternehmen, und der Virtual-Reality-Spezialist SkyReal haben eine strategische Partnerschaft angekündigt. Beide französischen Unternehmen werden künftig gemeinsam VR-Lösungen speziell für die Industrie entwickeln.Industrieunternehmen investieren verstärkt in Virtual Reality und Extended Reality als Vorstufe für ein industrielles Metaverse. Automobilwirtschaft oder Maschinenbauer wollen beispielsweise mithilfe der Technologie massive Kosteneinsparungen erreichen - sowohl mit der Simulation von Prototypen als auch durch Kundensupport aus der Ferne und Fernwartung von Maschinen. Mit dem Einsatz sogenannter Mixed-Reality-Lösungen lassen sich jährlich Reisekosten für Ingenieure und Techniker in Millionenhöhe einsparen, zeigt eine Analyse von Forrester."Der Einsatz von Virtual Reality ist für die herstellende Industrie in Europa nicht neu. Automobilhersteller nutzen die Technologie unter anderem für virtuelle Showräume, Konfiguratoren sowie die Simulation des Fahrerlebnisses", sagt Peter Engelke, Leiter des Geschäftsbereichs Automotive bei Sopra Steria. Über interaktive Kundenerlebnisse hinaus sind die zentralen Treiber allerdings messbare wirtschaftliche Effekte. "Mit VR-Anwendungen bei der Planung, dem Design und Prototypenbau, der Qualitätssicherung, dem Support aus der Ferne in Form reduzierter Technikereinsätze (Truck Rolls) sowie bei Trainings und Weiterbildungen werden Unternehmen künftig signifikante Effizienzsteigerungen erzielen", so Engelke.Sopra Steria und SkyReal unterstützen VR-StrategienSopra Steria unterstützt die Industrie in Europa bereits mit VR-Lösungen und Know-how. Die Technologie beschleunigt und optimiert unter anderem im Luft- und Raumfahrtsektor, in der Verteidigungsindustrie sowie bei Energieversorgern die Produktionsplanung. Das geschieht in Kombination mit dem Ansatz "Right the first time" (auf Anhieb in der passenden Qualität). Unternehmen vermeiden damit teure und zeitaufwändige Nacharbeiten in der Produktion.Mit der verkündeten Beteiligung an SkyReal baut Sopra Steria sein Leistungsportfolio aus und stärkt seine Marktposition auf dem Gebiet innovativer VR-Lösungen. SkyReal ist auf die Entwicklung schlüsselfertiger Virtual-Reality-Tools spezialisiert. Das Unternehmen nutzt insbesondere 3D-Technologien, um immersive Hilfsmittel für den industriellen Einsatz anzubieten. Die im Rahmen der Partnerschaft entwickelten Lösungen werden Ingenieuren helfen, ihre Projekte durch die Digitalisierung des Entwurfsprozesses und die Visualisierung von Daten besser zu planen.Aufbau eines industriellen MetaverseDas Lösungsangebot von SkyReal ermöglicht den Aufbau eines Metaverse für die Industrie. Auf der Grundlage von Echtzeit-3D-Technologien und MBSE-Ansätzen (Model-Based Systems Engineering) entwickelt SkyReal komplexe Datenvisualisierungslösungen für das moderne Engineering. SkyReal erleichtert den Einsatz und die Integration von 3D-VR-Tools (Virtual Reality) in der Industrie im gesamten Entwicklungszyklus. Dabei hilft die führende Software Unreal Engine. Die Version 5 der Software vergrößert die Rechenleistung um ein Vielfaches.Die SkyReal-VR-Lösung hat sich zu einem Benchmark-Angebot entwickelt, das neue Standards für den Einsatz virtueller Realität in der Industrie setzt. Sie ist modular aufgebaut und ihre Funktionen lassen sich über ein System von Plugins an die Bedürfnisse des Unternehmens anpassen."Die Zusammenarbeit mit SkyReal zielt darauf ab, Industrieunternehmen neue und sichere immersive Virtual-Reality-Lösungen anzubieten. Diese Lösungen für die Projektplanung sollen den strategischen Wandel bei der Entwicklung ihrer Geschäftsmodelle unterstützen", betont Josselin Demessine, Head of Engineering Business Line bei Sopra Steria. "Die Partnerschaft mit Sopra Steria markiert eine neue Etappe im Wachstum von SkyReal. Die Zusammenarbeit wird es uns ermöglichen, ein komplettes Angebot von Dienstleistungen auf der Grundlage der SkyReal-Technologien anzubieten und gleichzeitig den Wandel und die digitale Transformation für unsere Kunden zu managen", erklärt Hugo Falgarone, Geschäftsführer von SkyReal.Über Sopra SteriaSopra Steria ist ein führendes europäisches Technologieunternehmen mit anerkannter Expertise in den Geschäftsfeldern Consulting, Digital Services und Softwareentwicklung. Der Konzern unterstützt seine Kunden dabei, die digitale Transformation voranzutreiben und konkrete und nachhaltige Ergebnisse zu erzielen. Sopra Steria bietet umfassende End-to-End-Lösungen, die große Unternehmen und Behörden wettbewerbs- und leistungsfähiger machen - und zwar auf Grundlage tiefgehender Branchenexpertise, innovativer Technologien und eines kollaborativen Ansatzes. Das Unternehmen stellt die Menschen in den Mittelpunkt seines Handelns mit dem Ziel, digitale Technologien optimal zu nutzen und eine positive Zukunft für seine Kunden zu gestalten. Mit 50.000 Mitarbeitenden in rund 30 Ländern erzielte der Konzern 2022 einen Umsatz von 5,1 Milliarden Euro.Die Sopra Steria Group (SOP) ist an der Euronext Paris (Compartment A) gelistet - ISIN: FR0000050809.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.soprasteria.com.Über SkyRealSkyReal ist Anbieter immersiver 3D-Software für Branchen, die innovative Produkte entwickeln. Diese neuen Arbeitsmittel bringen immersive Technologien aus der Welt der Videospiele in einen professionellen Kontext und bieten neue Perspektiven der Zusammenarbeit und Visualisierung, mit anderen Worten, es ist ein Metaversum für Ingenieure, das SkyReal den größten Industrieunternehmen (Airbus, ArianeGroup, Naval Group, Safran ...) zur Verfügung stellt.Pressekontakt:Sopra Steria:Alexandra Paléologue, +33 (0)6 79 75 48 83 - alexandra.paleologue@soprasteria.comSkyReal:Nicolas Vernet, +33 (0)6 66 57 93 03 - nicolas.vernet@sky-real.comOriginal-Content von: Sopra Steria SE, übermittelt durch news aktuell