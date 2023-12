Coupang Registered (A) Aktie: Einfach unglaublich

Die Stimmung und Einschätzungen zu Coupang auf sozialen Medien sind positiv, was auf eine gute Anlegerstimmung hindeutet. Die institutionalen Analysten bewerten das Unternehmen ebenfalls positiv und erwarten eine Entwicklung von 22,17 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 20 USD führt. Die technische Analyse zeigt eine neutrale Bewertung, sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt ebenfalls neutrale Werte, was zu einer Gesamtbewertung des Unternehmens als "Neutral" führt.

