Metarock Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie Anleger berichten. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, und negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt einem Tag. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Metarock. Aufgrund dieser positiven Resonanz bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, greifen Anleger oft auf den Relative Strength-Index (RSI) zurück. Der Metarock-RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 42,86, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI für 25 Tage (RSI25) beläuft sich auf 56, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Neutral" basierend auf dem RSI.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, was auch Auswirkungen auf Aktien haben kann. Bei Metarock wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In der technischen Analyse erhält Metarock auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses das Rating "Schlecht". Der GD200 des Wertes verläuft bei 0,14 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,115 AUD liegt, was einer Abweichung von -17,86 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,12 AUD, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert. Insgesamt führt dies zu einem Rating "Neutral" basierend auf der technischen Analyse.