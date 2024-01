Metarock Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Metarock-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,14 AUD, während der Kurs der Aktie bei 0,12 AUD liegt, was einer Abweichung von -14,29 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,12 AUD führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich in den letzten Wochen wenig verändert. Daher erhält die Aktie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Die Anlegerstimmung, die in den sozialen Medien abgebildet wird, ist grundsätzlich positiv gegenüber Metarock. Sowohl die Diskussionen als auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind überwiegend positiv, weshalb die Redaktion eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung vergibt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Metarock-Aktie sowohl für den RSI7 (für sieben Tage) als auch für den RSI25 (für 25 Tage) eine "Neutral"-Empfehlung. Der RSI7 liegt bei 50 und der RSI25 bei 52,17, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.