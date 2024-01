Metamaterial Exchangeco Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie der Metamaterial Exchangeco als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Metamaterial Exchangeco-Aktie ergibt sich ein Wert von 33,33 für den RSI7 und 31,25 für den RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Bei der Betrachtung der charttechnischen Entwicklung anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage ergibt sich ein Wert von 0,29 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 0,11 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,13 CAD) liegt der letzte Schlusskurs unter diesem Wert (-15,38 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine überwiegend positive Einschätzung und Stimmung rund um die Metamaterial Exchangeco-Aktie hin. In den letzten zwei Wochen wurden insgesamt positive Meinungen und Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Metamaterial Exchangeco in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.