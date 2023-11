Metamaterial Exchangeco Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "VSBLTY Groupe Technologies":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bestimmen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln sind kurzfristig Kursrücksetzer wahrscheinlicher, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Metamaterial Exchangeco heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hindeutet, dass Metamaterial Exchangeco überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 69,67, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Metamaterial Exchangeco-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen, beträgt dieser aktuell 0,37 CAD. Da der letzte Schlusskurs bei 0,05 CAD liegt, wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating versehen, da der letzte Schlusskurs ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

In den letzten Wochen konnte bei Metamaterial Exchangeco eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt werden. Es wurden negative Auffälligkeiten registriert, weshalb dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen wird mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Metamaterial Exchangeco für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Metamaterial Exchangeco wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Metamaterial Exchangeco auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers mit einer "Neutral"-Bewertung versehen.