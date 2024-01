Metals X Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Weitere Suchergebnisse zu "Metals X":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristig Kursrücksetzer auftreten, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Metals X heran. Der RSI7 liegt derzeit bei 71,43 Punkten, was darauf hindeutet, dass Metals X überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger starke Schwankungen im Vergleich. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Handelstage ist Metals X auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft. Die somit abweichende Bewertung der Aktie für den 25-Tage-RSI führt zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Metals X-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt sich folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Dadurch erhält die Metals X-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Metals X in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. In den vergangenen ein bis zwei Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zur Gesamtbewertung "Schlecht" führt.

Im Rahmen der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,28 AUD für den Schlusskurs der Metals X-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,27 AUD, was einer Abweichung von -3,57 Prozent entspricht, und somit eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden oft analysiert. Für den 50-Tages-Durchschnitt (0,28 AUD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,57 Prozent Abweichung), was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Metals X somit für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.