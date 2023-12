Metals X Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Metals X":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Stimmung rund um eine Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Metals X im Fokus der Diskussionen, wobei vorwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Die Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Metals X, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse basiert auf trendfolgenden Indikatoren, die anzeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für die Metals X-Aktie beträgt der aktuelle 200-Tages-Durchschnitt 0,28 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Schlusskurs von 0,28 AUD nahe dem gleitenden Durchschnitt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Metals X-Aktie liegt der RSI der letzten 7 Tage bei 33, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist mit einem Wert von 52,38 ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Metals X zu einem "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen können das Stimmungsbild für Aktien beeinflussen. Für Metals X wurde eine mittlere Diskussionintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.