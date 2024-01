Metals X Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Metals X":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Er misst das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI von Metals X liegt bei 40, was eine neutrale Bewertung ergibt. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich hierdurch eine Gesamtbewertung als "Neutral".

Das Sentiment und Buzz im Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern. Bei Metals X wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den sozialen Medien gemessen, weshalb das Signal hier als "Schlecht" bewertet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Metals X-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,28 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,285 AUD weicht um +1,79 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche neutrale Bewertung von +1,79 Prozent.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge in der Kommunikation. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.