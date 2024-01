Metals X Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Metals X":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In den letzten Tagen war die Aktie von Metals X Gegenstand von Diskussionen in sozialen Medien. Dabei wurden weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Metals X befasst. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs der Metals X-Aktie von 0,275 AUD eine Entfernung von -1,79 Prozent vom GD200 (0,28 AUD) auf. Dies führt aus charttechnischer Sicht zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 0,28 AUD an. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Signal, da der Abstand -1,79 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Metals X-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Metals X zeigt sich, dass die Diskussionsintensität abnimmt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Metals X liegt der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls an, dass Metals X weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Metals X daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.