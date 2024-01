Metals Australia Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

Die technische Analyse der Metals Australia-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 AUD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,038 AUD, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt eine ähnliche Tendenz, wodurch die Metals Australia-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Stimmung und Diskussionen rund um die Aktie von Metals Australia im Internet zeigen eine unterdurchschnittliche Aktivität. Die Anzahl der Beiträge sowie die Änderung der Stimmung deuten auf eine negative Stimmungslage hin. Daher wird die Aktie im langfristigen Stimmungsbild mit "Schlecht" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Metals Australia-Aktie zeigt eine Überverkauft-Situation auf Basis der letzten 7 Tage, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält die Metals Australia-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Anleger-Sentiments eine "Gut"-Einschätzung.