Metalore Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Aktienkurs von Metalore verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -8,07 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" im Durchschnitt um 1,45 Prozent, was zu einer Underperformance von -9,52 Prozent für Metalore führt. Im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 1,45 Prozent, wobei Metalore 9,52 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Metalore in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Metalore-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 für 25 Tage bei 81,1 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt für Metalore beträgt derzeit 2,74 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 2,65 CAD liegt, was einer Abweichung von -3,28 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,94 CAD, wobei der letzte Schlusskurs darunter liegt (-9,86 Prozent). Daher erhält die Metalore-Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Insgesamt wird Metalore auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 73,4, was 8 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 67 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist, weshalb Metalore in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung erhält.