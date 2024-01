Metalore Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das kanadische Bergbauunternehmen Metalore hat in Bezug auf die Ausschüttung eine Dividende von 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch (97,26 %) als niedriger eingestuft wird. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Metalore weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Auf 25-Tage-Basis wird die Aktie jedoch als überkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in diesem Bereich führt.

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt sich eine Abweichung von -3,28 %, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 2,89 CAD, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Metalore in den sozialen Medien, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich für Metalore in den verschiedenen analysierten Bereichen ein überwiegend "Neutral"-Rating.