Metalore Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Der Aktienkurs des Unternehmens Metalore zeigt eine schlechte Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Im Bereich "Energie" liegt die Rendite der Aktie bei -8,07 Prozent, was mehr als 9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" fällt die Rendite mit 9,2 Prozent deutlich niedriger aus als der Branchendurchschnitt von 1,13 Prozent. Daher erhält Metalore in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schneidet Metalore ebenfalls schlecht ab. Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt, was einen geringeren Ertrag in Höhe von 74,95 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Metalore-Aktie ein neutrales Rating hat. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 57,14, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 81,1 eine "Schlecht"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in Bezug auf Metalore in den letzten Tagen neutral eingestellt waren, ohne besonders positive oder negative Ausschläge. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Metalore daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.