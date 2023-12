Metallurgicalration of China Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die technische Analyse der Metallurgical Of China zeigt, dass der aktuelle Kurs von 3,03 CNH mit einer Entfernung von -19,41 Prozent vom GD200 (3,76 CNH) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 3,25 CNH. Dies bedeutet, dass ein "Schlecht"-Signal vorliegt, da der Abstand -6,77 Prozent beträgt. Somit wird der Kurs der Metallurgical Of China-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Sentiment und der Buzz rund um Metallurgical Of China haben in den letzten Wochen zugenommen, was sich in negativen Kommentaren in den sozialen Medien widerspiegelt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt sich im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie lässt darauf schließen, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Metallurgical Of China unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 75 Punkte, was bedeutet, dass Metallurgical Of China momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit wird die Aktie unterm Strich mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Im Branchenvergleich hat Metallurgical Of China in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -8,58 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -7,62 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche, die im Durchschnitt um -0,96 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -0,59 Prozent hatte, lag Metallurgical Of China um 7,99 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.