Metallurgicalration of China Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die Metallurgical Of China-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 3,71 CNH für den Schlusskurs erzielt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,07 CNH, was einem Unterschied von -17,25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier liegt der letzte Schlusskurs (3,14 CNH) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,23 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Metallurgical Of China-Aktie also eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -4,01 Prozent erzielt, was 5,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauwesen" beträgt 1,78 Prozent, und Metallurgical Of China liegt aktuell 5,79 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen wurde bei Metallurgical Of China eine positive Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen und wird daher mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. In den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist die Anleger-Stimmung insgesamt besonders positiv, was zu einer Einschätzung "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich für die Metallurgical Of China-Aktie also eine neutrale bis negative Bewertung aus technischer Analyse, Branchenvergleich und Anlegerstimmung.